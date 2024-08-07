Мурманский торгпорт в январе-июле снизил перевалку грузов на 19%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе-июле 2024 года обработало 8,6 млн тонн грузов, сообщила пресс-служба порта.

По данным пресс-службы, по сравнению с январем-июлем 2023 года объемы перевалки снизились на 18,6%.

"Спад объемов перевалки вызван ухудшением рыночной конъюнктуры на основной груз - уголь - и высоким затратами на его транспортировку в порт Мурманск", - говорится в сообщении.

Годовая мощность ММТП составляет до 24 млн тонн грузов.

"В 2023-2024 годах его мощность используется в среднем на 70%", - уточняет пресс-служба.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил перенести перевалку угля из Мурманска в новый строящийся порт "Лавна" на западном берегу Кольского залива. В связи с большой социальной значимостью проблемы угольной пыли, уголь в порту Мурманска, по мнению главы региона, следует постепенно заместить другими грузами.