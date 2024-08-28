Мурманский торговый порт планирует начать перевалку контейнеров и ведет переговоры с КНР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс") планирует начать перевалку контейнеров. Об этом сообщил исполнительный директор ММТП Павел Олейник журналистам в среду.

"Мы ведем переговоры с одной из китайских линий по перевалке контейнеров, но точных сроков нет. (...) Речь идет о пробной партии, сроки зависят от китайской стороны, возможно, в этом году, возможно, в начале следующего. Это зависит от многих факторов", - сказал Олейник.

Как уточнил заместитель директора ММТП по производству Андрей Ризниченко, первая пробная партия может быть 300-400 TEU. В перспективе же "это могут быть серьезные объемы".

"Мы сейчас готовы переваливать селитру из Петербурга, но сколько этой селитры будет – на сегодняшний день объемов нет, насколько они будут устойчивы – тоже неясно", - добавил Олейник.

По его словам, в настоящее время порт рассматривает перевалку и других категорий грузов.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил перенести перевалку угля из Мурманска в новый строящийся порт "Лавна" на западном берегу Кольского залива. В связи с большой социальной значимостью проблемы угольной пыли, уголь в порту Мурманска, по мнению главы региона, следует постепенно заместить другими грузами.