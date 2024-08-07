Ozon расширит тестирование постоплаты в ПВЗ практически на все категории товаров

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon расширяет тестирование постоплаты на большинство категорий товаров – с 8 августа клиенты смогут оплачивать заказы после получения в ПВЗ, говорится в пресс-релизе компании.

Раньше оплата после получения в ПВЗ была доступна только для одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Теперь ограничение на постоплату сохранится только для очень крупных или тяжелых товаров, категорий, которые легко повредить в пункте выдачи или при перевозке (сыпучие товары, некоторые виды электроники, парфюмерия), товары с ограниченным сроком годности.

Ozon тестировал постоплату в ПВЗ с октября 2022 года.

"Опыт введения постоплаты показал, что покупатели охотнее решаются на покупки и заказывают больше. Средняя цена товаров с постоплатой оказалась в 1,5 раза выше, средний чек заказов на треть больше, чем у предоплаченных заказов. Помимо роста лояльности покупателей, постоплата дает дополнительный рост продаж для наших продавцов, что очень важно", - объяснила директор по клиентскому опыту Ozon Наталья Боер, слова которой приведены в сообщении.

Чтобы избежать ситуаций, когда клиент потенциально не сможет оплатить заказ, Ozon будет ограничивать сумму максимальной постоплаты: чем больше сумма совершенных покупок, тем выше доступный лимит. При этом если потребитель будет слишком часто отказываться от заказов, постоплата будет для него отменена.