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"Победа" с сентября будет летать в Стамбул по три раза в день

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 1 сентября 2024 года планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Стамбул (Турция) до трех рейсов в сутки, сообщила представитель компании журналистам.

"Дополнительный ежедневный рейс DP 737 будет вылетать из Москвы ("Внуково") в 11:55, а прибывать в Стамбул (новый аэропорт Стамбула) в 16:55 по местному времени", - уточнила она.

Сейчас "Победа" летает в Стамбул также из Владикавказа, Волгограда, Казани, Махачкалы и Ставрополя. Из ряда городов РФ выполняются рейсы компании в другой турецкий город - Анталью, только из Москвы - в Газипашу и Даламан.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

Победа Стамбул Турция
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