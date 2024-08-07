Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа замедлилась до нуля, в годовом выражении осталась в районе 9,0%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00% после 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду Росстат.

Основной причиной замедления инфляции до нуля стало падение тарифов на авиаперелет - сразу на 7,0%.

С начала месяца рост цен в РФ к 5 августа составил 0,00%, с начала года - 4,99%.

Из данных за конец июля-начало августа этого и прошлых годов следует, что на 5 августа годовая инфляция сохранилась в районе 9,0% (как и на 29 июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 1,0% (на неделе с 23 по 29 июля снизились на 0,9%), в том числе на свеклу - на 3,3%, морковь - на 3,2%, помидоры - на 2,0%, огурцы - на 1,8%, картофель - на 1,6%, бананы - на 1,1%, лук репчатый - на 0,7%. Одновременно выросли цены на капусту - на 2,7%.

За период с 30 июля по 5 августа выросли цены на масло сливочное - на 0,6%, соль - на 0,4%. В то же время снизились цены на куриные яйца - на 1,0%, колбасы - на 0,4%.

Из непродовольственных товаров значительно подорожали телевизоры - на 1,2%, смартфоны - на 1,0%, электропылесосы - на 0,8%, доски обрезные - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный увеличились за неделю на 0,3% (неделей ранее - на 0,4%), дизельное топливо - на 0,2% (на 0,3%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 30 июля по 5 августа снизилась на 7,0% (со 23 по 29 июля снизилась на 1,0%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.