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Рост цен на гречку в РФ за неделю ускорился

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на гречневую крупу за неделю с 31 июля по 5 августа повысились на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились, неделей ранее гречка подорожала на 0,1%.

В то же время цены на рис на минувшей неделе продемонстрировали слабую траекторию снижения - на 0,02%, на предыдущей неделе был отмечен их рост на 0,2%. Пшено стало дешевле на 0,2%, неделей ранее оно подорожало на 0,1%.

По сравнению с началом года нынешние цены на гречку ниже на 6,4%, на пшено - на 0,9%, на рис - выше на 4%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе сливочное масло подорожало на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, соль - на 0,4%, свинина, подсолнечное масло, пшеничная мука и овощные консервы для детского питания - на 0,3%, мороженая рыба, мясные консервы для детского питания, творог, сметана, сыры, пшеничный хлеб - на 0,2%, баранина, ржаной хлеб, черный чай и водка - на 0,1%.

В то же время цены на яйца снизились на 1%, вермишель - на 0,3%, говядину, мясо кур и макаронные изделия - на 0,1%.

С начала года яйца подешевели на 18,4% после резкого взлета цен в конце 2023 года, курятина - на 3,1%. В то же время все другие виды мяса стали дороже: свинина - на 0,8%, говядина - на 7,7%, баранина - на 19,7%.

Росстат
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