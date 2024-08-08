На рынке зерна запланированы товарные интервенции для мукомолов ЦФО и Поволжья

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Зерно из государственного интервенционного фонда в ходе предстоящих товарных интервенций будет предназначено для мукомольных предприятий Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московской биржи").

Биржа с 13 августа начинает подготовку к проведению государственных товарных интервенций "для категорий участников "Мукомол", для групп участников, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа".

Подготовку к торгам начинает и "Объединенная зерновая компания" (госагент по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда), сообщается на ее сайте.

Правительство разрешило в 2024 году продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. тонн зерна (товарные интервенции). Распоряжение об этом было подписано 1 августа. "Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки", - говорилось в пресс-релизе правительства.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку. Решение о продаже зерна из интервенционного фонда принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность, пояснялось в пресс-релизе.

Последний раз товарные интервенции на рынке зерна проводились с перерывами в 2020-2021 годах. В феврале 2022 года Минсельхоз заявил об их завершении. После этого началась подготовка к новым товарным интервенциям "в целях оказания поддержки производителям муки в условиях нестабильной экономической ситуации", сообщало ведомство.

В мае 2024 года Минсельхоз установил на 2024/2025 сельхозгод минимальные цены для продажи зерна из госфонда. Цена пшеницы 3 класса - 17 160 рублей за тонну с НДС и 15 600 рублей без НДС. На пшеницу 4 класса цена установлена на уровне 16 610 рублей и 15 100 рублей соответственно, на рожь - 12 540 рублей и 11 400 рублей за тонну.

В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей). Официальных сообщений о завершении закупочных интервенций не было.

Как заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев, оптимальный объем госфонда должен быть в пределах 3-5 млн тонн.

По данным Росстата, с начала года по 5 августа потребительские цены на пшеничную муку выросли на 3,1%, на хлебобулочные изделия из нее - на 7,1%.