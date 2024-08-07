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Рост цен на бензин в РФ с 30 июля по 5 августа замедлился до 0,31%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 30 июля по 5 августа выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,31% после повышения на 0,42% с 23 по 29 июля, на 0,55% с 16 по 22 июля, на 0,53% с 9 по 15 июля и на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 5 августа выросли на 5,5% (общая инфляция за этот период составила 4,99%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 5 августа составляла 57,49 руб. (на 29 июля - 57,3 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 53 руб. (52,9 руб.), АИ-95 – 58,04 руб. (57,9 руб.), АИ-98 – 73,25 руб. (72,53 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 30 июля по 5 августа выросли на 0,16% после увеличения на 0,28% с 23 по 29 июля, на 0,30% с 16 по 22 июля, на 0,24% с 9 по 15 июля и на 0,25% со 2 по 8 июля. Средняя цена ДТ в стране на 5 августа составила 66,61 руб. за литр (на 29 июля - 66,53 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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