Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынках мяса и яиц в РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ситуация на рынках мяса и яиц стабильная, цены в оптовом сегменте снижаются, сообщает Минсельхоз.

"В частности, куриное мясо подешевело за месяц на 3%, яйца первой и второй категорий - на 1,4% и 2,7%. Цены на свинину сейчас на 3,2% ниже, чем были в аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Эта динамика обусловлена ростом производства, уточняет ведомство.

Минсельхоз также сообщил, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на постоянном контроле. "В настоящее время по мере сбора нового урожая у производителей дешевеют овощи, фрукты и другие культуры, которые идут на переработку. Это, в свою очередь, оказывает стабилизирующее влияние на стоимость таких продуктов, как мука, крупы, сахар, макаронные изделия, хлеб, растительные масла", - отмечается в пресс-релизе.

По состоянию на 7 августа, отпускная цена на гречку за прошедший месяц сократилась на 1,7%, огурцы - на 11,2%, томаты - на 8,7%, морковь - на 6,8%, яблоки - на 1,2%.

Вместе с тем на ряд продуктов цены производителей сейчас даже ниже, чем были год назад, подчеркивает Минсельхоз. Капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук - 4,6%, сахар - 2,3%, а гречка - 16,4%.