Чистая прибыль Marathon Oil во II квартале выросла почти на 20%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года американская нефтяная компания Marathon Oil увеличила чистую прибыль и выручку, а также подтвердила годовой прогноз добычи.

В апреле-июне чистая прибыль компании повысилась до $349 млн, или 62 центов в расчете на акцию, с $287 млн, или 47 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 63 цента на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали этот показатель на уровне 69 центов на бумагу.

Выручка увеличилась до $1,71 млрд с $1,51 млрд годом ранее, превысив прогнозы аналитиков на уровне $1,69 млрд.

Компания по-прежнему ожидает, что добыча нефти в 2024 году составит 185-195 тысяч баррелей в сутки, природного газа и иных углеводородов - 380-400 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Marathon Oil - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на сланцевых формациях в США: Permian (Нью-Мексико и Техас), Eagle Ford (Техас) и Bakken (Северная Дакота), Stack и Scoop в Оклахоме), также владеет интегрированным газовым бизнесом в Экваториальной Гвинее.

С начала 2024 года капитализация Marathon Oil повысилась на 11,2%, до $15 млрд.