Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне очередного ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent просела к $78,2 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1%, лидерами отката выступили акции АФК "Система" (-1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2872,5 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1052,77 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составляет 85,9543 руб. (+78,97 копейки).

Кроме "Системы" подешевели акции "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,2%), бумаги "Северстали" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Норникеля" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Сбербанк во II квартале получил 418,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 380 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 413 млрд руб.). По итогам I полугодия Сбербанк получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз 810 млрд руб.).

Выручка интернет-холдинга "ВК" (-0,3%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам II квартала выручка "ВК" увеличилась на 21% - до 36,4 млрд рублей.

Подорожали акции "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может попытаться закрыть нисходящий "гэп" понедельника, поднявшись к отметке 2900 пунктов. "Ждем догоняющего роста акций нефтегазовых компаний. Лучше рынка, по нашему мнению, сегодня могут быть также акции "Софтлайна", "Группы Астра", "Распадской", "ЭсЭфАй", ПАО "Южуралзолото" и "префы" "Мечела"", - считает он.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", покупатели постепенно возвращаются на рынок акций. Котировки нефти Brent в четверг утром консолидируются немногим выше $78 за баррель после роста накануне, который был поддержан вышедшими недельными данными по коммерческим запасам нефти в США.

Банк России оценивает рост ВВП во II квартале на уровне 4,4% в годовом выражении. Регулятор отмечает "признаки некоторого замедления" темпов экономического роста и ожидает, что в III и IV кварталах темпы роста ВВП РФ составят 3,2% и 2-3% соответственно.

Вместе с оценкой ВВП был опубликован протокол июльского заседания регулятора, в котором отмечается, что сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году.

В целом позитивная динамика на рынке акций РФ в ближайшие дни может продолжиться, индекс МосБиржи может преодолеть отметку 2900 пунктов. Этому будут способствовать благоприятные данные по недельный инфляции, восстановление на рынке облигаций и стабилизация (после всплеска волатильности в начале недели) на международных фондовых рынках. Кроме того, отчет Сбербанка по МСФО за II квартал 2024 года может развеять опасения относительно перспектив роста корпоративной прибыли, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,6-1,1% из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний, хотя в начале торгов индикаторы демонстрировали коррекционный рост.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после активного подъема днем ранее, подогретого данными о сокращении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $78,19 за баррель (-0,2% и +2,4% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $75,21 за баррель (-0,03% и +2,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

Поддержку рынку нефти также оказывали такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ожидали атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании) и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Тем временем, телеканал CNN сообщил, что Иран все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В то же время телеканал Iran International сообщил со ссылкой на источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.