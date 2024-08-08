Поиск

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне очередного ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent просела к $78,2 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1%, лидерами отката выступили акции АФК "Система" (-1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2872,5 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1052,77 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составляет 85,9543 руб. (+78,97 копейки).

Кроме "Системы" подешевели акции "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,2%), бумаги "Северстали" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Норникеля" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Сбербанк во II квартале получил 418,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 380 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 413 млрд руб.). По итогам I полугодия Сбербанк получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз 810 млрд руб.).

Выручка интернет-холдинга "ВК" (-0,3%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам II квартала выручка "ВК" увеличилась на 21% - до 36,4 млрд рублей.

Подорожали акции "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может попытаться закрыть нисходящий "гэп" понедельника, поднявшись к отметке 2900 пунктов. "Ждем догоняющего роста акций нефтегазовых компаний. Лучше рынка, по нашему мнению, сегодня могут быть также акции "Софтлайна", "Группы Астра", "Распадской", "ЭсЭфАй", ПАО "Южуралзолото" и "префы" "Мечела"", - считает он.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", покупатели постепенно возвращаются на рынок акций. Котировки нефти Brent в четверг утром консолидируются немногим выше $78 за баррель после роста накануне, который был поддержан вышедшими недельными данными по коммерческим запасам нефти в США.

Банк России оценивает рост ВВП во II квартале на уровне 4,4% в годовом выражении. Регулятор отмечает "признаки некоторого замедления" темпов экономического роста и ожидает, что в III и IV кварталах темпы роста ВВП РФ составят 3,2% и 2-3% соответственно.

Вместе с оценкой ВВП был опубликован протокол июльского заседания регулятора, в котором отмечается, что сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году.

В целом позитивная динамика на рынке акций РФ в ближайшие дни может продолжиться, индекс МосБиржи может преодолеть отметку 2900 пунктов. Этому будут способствовать благоприятные данные по недельный инфляции, восстановление на рынке облигаций и стабилизация (после всплеска волатильности в начале недели) на международных фондовых рынках. Кроме того, отчет Сбербанка по МСФО за II квартал 2024 года может развеять опасения относительно перспектив роста корпоративной прибыли, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,6-1,1% из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний, хотя в начале торгов индикаторы демонстрировали коррекционный рост.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после активного подъема днем ранее, подогретого данными о сокращении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $78,19 за баррель (-0,2% и +2,4% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $75,21 за баррель (-0,03% и +2,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

Поддержку рынку нефти также оказывали такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ожидали атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании) и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Тем временем, телеканал CNN сообщил, что Иран все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В то же время телеканал Iran International сообщил со ссылкой на источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.

Brent WTI МосБиржа РТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в 80 рублей/акция

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в 80 рублей/акция

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1%

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });