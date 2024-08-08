Сбербанк повысил прогноз по корпоративному кредитованию на 2024 год до 14-17%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2024 году в целом по сектору до 14-17% с 12-15% ранее, розничному - до 12-14% с 9-11% ранее, следует из его презентации.

В корпоративном кредитовании банк в текущем году планирует наращивать портфель на уровне сектора, в розничном - расти выше сектора.

Прогноз по росту средств юрлиц на 2024 год по сектору повышен до 4-6% с 2-4%, физлиц - до 26-29% с 24-26% ранее. Банк по средствам корпоративных клиентов рассчитывает расти выше сектора, розничных - на уровне сектора.

Сбербанк повысил прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 3,8% с около 2,8%, прогнозировавшихся в апреле. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,5% с 4-5% ранее.