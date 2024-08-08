Сбербанк во II квартале увеличил портфель кредитов физлицам по МСФО на 6,3%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк во втором квартале увеличил портфель розничных кредитов по МСФО на 6,3%, до 17,5 трлн рублей, корпоративных - на 4,4%, до 24,4 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

С начала года кредитный портфель физлиц банка увеличился на 8,9%, компаний - на 4,6%.

Ипотечный портфель банка вырос на 5,8% за квартал и на 6,7% с начала года, составив 10,9 трлн рублей. На динамику портфеля оказало влияние ожидаемое завершение ряда государственных льготных программ с 1 июля 2024 года. За второй квартал выдачи ипотечных кредитов составили 887 млрд рублей, а доля Сбербанка на рынке ипотеки выросла на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до 55,3%.

Портфель потребительских кредитов вырос на 4% за квартал (на 6,6% с начала года) и составил 4,2 трлн рублей. Во втором квартале банк выдал 894 млрд рублей потребительских кредитов.

Портфель кредитных карт увеличился на 10,6% за квартал (на 21,8% с начала года) и достиг 2 трлн рублей.

Средства физических лиц превысили 25,6 трлн рублей, показав рост на 9,2% за квартал и на 11,9% с начала года.

Средства юридических лиц выросли на 0,7% за квартал и на 10,4% с начала года, превысив 15,2 трлн рублей.