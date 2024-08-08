Сбербанк сохранил прогноз по чистой процентной марже на 2024 год на уровне свыше 5,7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз по чистой процентной марже на 2024 год на уровне свыше 5,7%, сказано в презентации банка к отчетности по МСФО за второй квартал.

Банк также оставил без изменений прогноз по росту чистых комиссионных доходов (около 10%), уровень стоимости риска (около 100-110 базисных пунктов), показателя достаточности капитала Н20 (более 13,3%).

Прогноз соотношения операционных расходов к доходам (CIR) также сохранился, банк ждет его на уровне около 30-32%.