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Владимирский производитель колбас "Стародворье" и "Вязанка" запустил новый завод за 8,8 млрд руб.

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Производитель мясной продукции "Аби" (бренды "Стародворье", "Вязанка") в четверг запустил в эксплуатацию во Владимирской области новый завод мощностью 500 тонн готовой продукции в сутки, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня "Аби" завершает один из двух проектов, предусмотренных масштабной инвестиционной программой, на который было направлено 8,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Татьяны Трифоновой.

"Новые мощности будут способствовать укреплению лидерских позиций "Аби" в категориях присутствия в России, а также обеспечивать наращивание экспорта продукции", - добавила она.

В 2021 году компания объявила о старте масштабного инвестиционного проекта "Развитие производственных мощностей "Аби". Его реализация предусматривает строительство двух новых современных, высокотехнологичных комплексов по производству колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и полностью готовых продуктов. Развитие производственных мощностей позволит нарастить объём выпускаемой продукции c 400 тыс. до 700 тыс. тонн в год и создать несколько тысяч новых рабочих мест.

Отмечается, что объём инвестиций компании за четыре года реализации проекта составил 26 млрд рублей.

В структуру компании "Аби" входят три завода на территории РФ. В портфель компании входят бренды: "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье", "Баварушка", "Ядрёна копоть" и бренд растительных продуктов – Foodgital. Продукция поставляется во все регионы России, а также в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Узбекистан.

Аби Стародворье Вязанка Владимирская область
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