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Азербайджан в июле отставал от квоты ОПЕК+ на 61 тыс. б/с

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Азербайджане в июле 2024 года составила 490 тыс. баррелей в сутки. Такие данные приводит S&P Global Commodity Insights в своем обзоре со ссылкой на Platts.

Таким образом, при квоте Азербайджана на 2024 год по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ 551 тыс. б/с, страна в июле отставала от квоты на 61 тыс. б/с.

В июле по сравнению с июнем добыча нефти в Азербайджане увеличилась на 10 тыс. б/с.

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что среднесуточная добыча нефти в стране в июле составила 483,82 тыс. баррелей, конденсата - 122,584 тыс. баррелей.

Азербайджан нефть ОПЕК+
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