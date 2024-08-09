Отгрузка нефти на терминале КТК под Новороссийском возобновлена после плановой остановки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 8 августа запущена в работу после 62-часовой плановой остановки.

"В целях обеспечения надежности и безопасности эксплуатации нефтепроводной системы Тенгиз - Новороссийск на производственных объектах компании проводились плановые работы по регламентному техническому обслуживанию оборудования линейной части, нефтеперекачивающих станций и морского терминала. Операции выполнялись на механо-технологическом, энергетическом и электрооборудовании, системах контрольно-измерительных приборов, автоматики и управления. Также были проведены мероприятия по текущим и капитальным проектам КТК, осуществление которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода", - сообщает консорциум.

На линейной части магистрали Тенгиз - Новороссийск в Казахстане были установлены четыре ремонтные конструкции, на двух магистральных шаровых кранах проверена герметичность методом создания перепада давления, на одном заменены манжеты бугельного узла. На участке нефтепровода, расположенном в Астраханской области и в республике Калмыкия, заменены шесть электроприводов магистральных шаровых кранов. На узле пуска-приема средств очистки и диагностики (УПП СОД) НПС-2 осуществлена замена элемента электрохимической защиты. В Ставропольском и Краснодарском краях заменены электроприводы четырех магистральных шаровых кранов. Возле НПС Кропоткинская осуществлена замена магистрального шарового крана на камере устройства приема и пуска средств очистки диагностики (УПП СОД). На входе УПП СОД НПС-4 выполнена замена элемента электрохимической защиты.

Кроме того, на НПС Тенгиз смонтированы стационарные площадки обслуживания оборудования на магистральной насосной станции, на НПС Атырау модернизированы диафрагмы на линии рециркуляции двух магистральных насосных агрегатов, на НПС-3 и НПС-5 выполнены работы в шкафах управления. На НПС Кропоткинская было осуществлено переключение шкафов системы автоматизированного управления газораспределительной станции, программируемых логических контроллеров системы обнаружения пожара и газа и выполнены другие работы.

В резервуарном парке Морского терминала в рамках технического перевооружения существующей энергосети выполнена интеграция новых сигналов с блочной комплектной трансформаторной подстанции, проведена корректировка программного обеспечения для интеграции сигналов источников бесперебойного питания. На Береговых сооружениях по Программе устранения узких мест осуществлена врезка трубопроводов входного и выходного коллектора станции сброса давления.

"Такие плановые остановки проводятся несколько раз в год с заблаговременным информированием грузоотправителей", - отмечает КТК.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн - через РФ. В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%).

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" (MOEX: TRNF) и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.