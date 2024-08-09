Банк "Ак Барс" в I полугодии увеличил активы на 13,5% до 951 млрд рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" в первом полугодии 2024 года нарастил активы на 13,5% до 950,9 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 18,8% до 627 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов увеличился на 5% до 694,7 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до создания резервов увеличились в 1,5 раза до 19,6 млрд рублей.

Кредитная организация в январе-июне текущего года получила 714,9 млн рублей доходов от восстановления резервов против расходов в размере 13,45 млрд рублей годом ранее.

Чистые процентные доходы после формирования резервов составили 20,3 млрд рублей против отрицательной процентной маржи в 489 млн рублей в том же периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка "Ак Барс" за первое полугодие по РСБУ выросла в 15 раз до 9,3 млрд рублей с 624,5 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

Банк "Ак Барс" по итогам второго квартала 2024 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".