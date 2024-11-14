Поиск

Банк "Ак Барс" в январе-сентябре увеличил активы на 19%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" за январь-сентябрь 2024 года увеличил активы на 19,2% - до 998,3 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 23,4% - до 651,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов увеличился на 3,2% - до 682,6 млрд рублей.

Расходы кредитной организации на создание резервов под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки сократились на 7,7% - до 4,8 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до создания резервов увеличились на 45,4% - до 30,5 млрд рублей. Показатель после формирования резервов возрос в 1,6 раза - до 25,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка "Ак Барс" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года выросла в 18 раз - до 14 млрд рублей с 789,1 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

Банк "Ак Барс" по итогам третьего квартала 2024 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

Татарстан Ак Барс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

В четверг индекс РТС упал на 3,1 %, индекс МосБиржи - на 2,4%, ниже 2700 пунктов

Дмитрий Патрушев попросил ведомства организовать импорт картофеля из дружественных стран

Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

РФ продлила запрет на вывод денег через взнос в капитал компании-нерезидента

"Газпром" ждет, что спрос на газ в мире будет расти быстрее потребления энергии

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });