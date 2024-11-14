Банк "Ак Барс" в январе-сентябре увеличил активы на 19%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" за январь-сентябрь 2024 года увеличил активы на 19,2% - до 998,3 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 23,4% - до 651,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов увеличился на 3,2% - до 682,6 млрд рублей.

Расходы кредитной организации на создание резервов под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки сократились на 7,7% - до 4,8 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до создания резервов увеличились на 45,4% - до 30,5 млрд рублей. Показатель после формирования резервов возрос в 1,6 раза - до 25,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка "Ак Барс" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года выросла в 18 раз - до 14 млрд рублей с 789,1 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

Банк "Ак Барс" по итогам третьего квартала 2024 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".