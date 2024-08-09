Nikola сократил квартальный чистый убыток при удвоении выручки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. существенно уменьшил чистый убыток и резко увеличил выручку во втором квартале, причем скорректированный убыток и выручка превысили прогнозы рынка.

Чистый убыток компании в апреле-июне 2024 года составил $133,7 млн против $217,8 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию снизился до $2,86 с $5,93.

Скорректированный убыток упал вдвое и составил $2,67 на акцию.

Выручка выросла до $31,3 млн с $15,4 млн.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированный убыток на уровне $2,78 на акцию, выручку - $26,2 млн.

Количество произведенных грузовиков подскочило в 2,3 раза, до 70, а объем поставок увеличился на 62%, до 73.

C начала 2024 года капитализация Nikola рухнула на 70%.