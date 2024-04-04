Nikola в I квартале выпустила больше водородных грузовиков, чем за год

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская Nikola Corp. в первом квартале 2024 года выпустила 43 грузовика на водородном топливе по сравнению с 42 машинами за весь 2023 год. Об этом сообщила сама компания.

"Мы находимся на пути к успешному 2024 году, сохраняя набранный в 2023 году импульс", - заявил главный исполнительный директор Nikola Стив Гирски.

Компания сосредоточена на "выполнении своих обязательств" не только с точки зрения производства и продаж, но и возврата аккумуляторных электрогрузовиков клиентам.

В августе 2023 года Nikola объявила кампанию по добровольному отзыву электрогрузовиков после того, как дефект в аккумуляторе, вероятно, стал причиной пожара в одной из машин. В четверг компания заявила, что находится в процессе модернизации автомобилей с установкой новых аккумуляторов и программного обеспечения, "начала возврат грузовиков клиентам".

Котировки акций Nikola взлетели на 7,7% при открытии торгов в четверг. За последний год рыночная стоимость компании упала на 21,3% (до $1,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 35,8%.