Цены на бензин в РФ в июле ускорили рост до 2,44% с 1,15% в июне, на ДТ – до 1,1% с 0,6%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в июле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,44% после роста на 1,15% в июне, на 0,51% в мае и на 0,54% в апреле, сообщил в пятницу Росстат.

Ранее в марте 2024 года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,13%, в феврале оставались стабильными (рост на символические 0,01%), в январе 2024 года - увеличились на 0,53%.

Максимальный рост в июле 2024 года отмечался на бензин марки АИ-98 – плюс 2,8% к предыдущему месяцу. Общая инфляция в июле относительно июня, по данным Росстата, составила 1,14%.

За январь-июль 2024 года цены на бензин выросли на 5,41% (при общей инфляции в 5,06%).

Цены на дизельное топливо в июле 2024 года выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в июне увеличились на 0,6%, в мае - на 0,4%, апреле - на 0,4%, в марте - на 0,2%, в феврале снизились на 0,1%, в январе повысились на 0,1%.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).