Инфляция в РФ в июле ускорилась до 1,14%, годовая выросла до 9,13%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в России в июле 2024 года составила 1,14% после 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Ускорение инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2024 года тарифов на услуги ЖКХ (в июле 2023 года этой индексации не было, так как ее перенесли на декабрь 2022 года).

За январь-июль 2024 года цены выросли на 5,06% (в июле 2023 года инфляция составила 0,63%, а за январь-июль 2023 года - 3,41%).

Инфляция в июле 2024 года практически совпала с ожиданиями аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,1%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле ускорилась до 9,13% с 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле 2024 года составил 100,40% (в июне 2024 года - 100,58%). В годовом выражении базовый индекс цен в июле снизился до 108,60% со 108,73% в июне.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,36% (в годовом сравнении - подорожали на 9,67%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в июле на 0,22% (в годовом выражении - выросла на 16,80%).

Непродовольственные товары в июле подорожали на 0,58% (в годовом сравнении - выросли в цене на 6,66%).

Услуги в июле выросли в цене в среднем на 2,86% (в годовом выражении - подорожали на 11,36%).

В июле снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на свеклу - на 19,1%, морковь - на 6,6%, помидоры - на 4,5%, виноград - на 4,2%, бананы - на 3,7%. Одновременно выросли цены на капусту - на 12,2%, апельсины -на 3,9%, яблоки - на 3,4%, картофель на 2,4%.

Цены на газовое моторное топливо в июле выросли на 11,7%, бензин автомобильный - на 2,4%, дизельное топливо -на 1,1%.

Среди строительных материалов существенно поднялись цены: на плиты ДСП - на 4,3%, доски обрезные - на 3,6%.

В июле из услуг ЖКХ, оказываемых населению, рост тарифов составил: на водоснабжение холодное - 11,3%, водоотведение - 11,2%, водоснабжение горячее - 10,9%, отопление - 10,2%, газоснабжение - 9,4%, услуги по снабжению электроэнергией - 8,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами - 7,0%, взносы на капитальный ремонт - 4,4%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья - 4,3%.

Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы в июле выросли: на авиаперелет экономическим классом на 6,6%, проезд в троллейбусе на 3,0%, маршрутном такси на 2,6%, в трамвае на 1,4%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).