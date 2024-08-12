Европейские рынки акций завершили неделю умеренным ростом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в пятницу и слабо выросли по итогам недели.

Поддержку мировым рынкам оказало восстановление аппетита к риску после публикации накануне статданных Минтруда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в Штатах.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,57%, составив 499,19 пункта. Подъем индикатора с начала недели составил 0,3%.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,24%, британский FTSE 100 - на 0,28%, французский CAC 40 - на 0,31%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 0,1% и 0,8% соответственно.

Окончательные данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), обнародованные в пятницу, подтвердили ускорение темпов инфляции в стране.

Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,5% месяцем ранее. Инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,5% с 0,2% в июне.

Безработица во Франции во втором квартале опустилась до 7,3% с 7,5% в первом квартале, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Общее количество безработных в стране уменьшилось на 40 тыс., до 2,3 млн. Безработица среди молодежи (до 25 лет) снизилась до 17,7% с 18,1%.

Среди крупнейших компаний Европы заметный рост в пятницу продемонстрировали акции Lotus Bakeries (+6,8%), Novo Nordisk (+6,3%) и Lanxess (+6,3%), а также бумаги Rheinmetall (+5,2%) и Just Eat Takeaway.com (+3,5%). Тем временем капитализация HelloFresh упала на 6,8%, Ocado Group - на 6%, Burberry - на 2,3%.

Стоимость акций итальянского страховщика Assicurazioni Generali опустилась на 1,9%. Операционная прибыль компании в первом полугодии увеличилась на 1,6%, до 3,72 млрд евро, что оказалось чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков (3,74 млрд евро). При этом в подразделении страхования собственности и от несчастного случая операционная прибыль снизилась на 6,7%.

Лидерами роста на торгах во Франкфурте оказались акции Vonovia SE (+3%), работающей в сфере недвижимости, а также Siemens Healthineers (+2%), Deutsche Bank (+1,5%) и Deutsche Telekom (+1%).

В Париже уверенно подорожали бумаги Accor SA (+1,6%), AXA (+1,4%) и Teleperformance (+1%), тогда как рыночная стоимость производителя товаров класса "люкс" Kerings SA снизилась на 1,8%.