Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в пятницу и практически отыграли падение, случившееся в начале недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,13% и составил 39497,54 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,47% - до 5344,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,51% и составил 16745,3 пункта.

С начала недели Dow снизился на 0,6%, Nasdaq - на 0,2%, S&P 500 - менее чем на 0,1%.

"Волатильность на рынке может остаться повышенной некоторое время, - отметил инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. - Однако инвесторам не стоит чрезмерно реагировать на изменения в рыночных настроениях".

"Мы по-прежнему позитивно настроены по отношению к акциям, - написал Джон Штольцфус из Oppenheimer Asset Management. - Фундаментальные экономические показатели в США остаются сильными, несмотря на негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики, но мы думаем, что оно вскоре будет снижено".

В отсутствие важных статданных инвесторы оценивали корпоративные отчетности и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмит отметил, что не готов подержать снижение ставки, пока инфляция не окажется вблизи таргетируемого уровня, тогда как его коллега из ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что Федрезерв может начать смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция продолжит снижаться на фоне сильного рынка труда.

Акции Expedia Group подорожали на 10,2%. Оператор сервисов по бронированию гостиниц и билетов завершил минувший квартал с финансовыми показателями лучше ожиданий.

Цена бумаг Paramount Global выросла на 0,9%. Американский медиахолдинг зафиксировал крупный чистый убыток во втором квартале, списав гудвилл подразделения в сфере кабельного телевидения, однако объявил о намерении сократить порядка 2 тыс. рабочих мест, то есть 15% штата в США.

ИТ-компания Akamai Technologies во втором квартале снизила чистую прибыль почти на четверть, однако это не помешало ей улучшить прогноз скорректированной прибыли на весь 2024 год. Её капитализация повысилась почти на 11%.

Рыночная стоимость биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. опустилась на 2,6%, несмотря на рост чистой прибыли в 1,5 раза в минувшем квартале и лучшую, чем ожидалось, выручке.

Акции AMC Networks подешевели на 5,4%. Американская медиакомпания во втором квартале зафиксировала чистый убыток и сократила выручку на 8%, при этом выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

Канадская Canopy Growth Corp., крупнейший в мире производитель марихуаны, увеличила чистый убыток в минувшем квартале до 127,1 млн канадских долларов ($92,7 млрд) с 41,86 млн долларов годом ранее. Котировки её бумаг упали на 8%.