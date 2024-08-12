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Дальнегорский ГОК начнет выпуск востребованного при добыче нефти и газа бората кальция

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" (Приморский край, входит в ГК "Росхим"), единственный в России производитель боропродукции из собственного минерального сырья, расширит линейку за счет выпуска бората кальция, сообщила пресс-служба предприятия.

Борат кальция - необходимый компонент при производстве материалов в разных областях промышленности, в том числе при добыче нефти и газа.

"Работы по запуску бората кальция будут состоять из нескольких этапов. В первую очередь, необходимо произвести ремонт и обновление производственной линии в цехе боропродуктов. А также увеличить штат сотрудников - в данный момент кадровая потребность для нового отделения составляет 70 человек", - прокомментировал главный инженер "Дальнегорского ГОКа" Юрий Машенцев.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года на комбинате было произведено 51,6 тысячи тонн боропродукции, в этот период выпускалась только борная кислота.

В начале года ГОК начал модернизацию мощностей. 5 августа предприятие начало плановый остановочный ремонт, который продлится до 29 августа.

Сообщалось, что "Дальнегорский ГОК" планирует направить на модернизацию производства порядка 14,5 млрд рублей в 2025-2028 годах. Соответствующее соглашение о сотрудничестве глава Приморья Олег Кожемяко и гендиректор АО "Росхим" (ранее "Русский водород") Эдуард Давыдов подписали на полях ПМЭФ-2024.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. Одноименный ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

В группу компаний "Росхим" также входят АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех" и ряд предприятий Юга России.

БСК Олег Кожемяко Приморский край Дальнегорский гок Эдуард Давыдов АО "Росхим"
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