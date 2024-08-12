ФАС возбудила антимонопольное дело о тарифах "ОТЭКО-Портсервиса" на перевалку угля в Тамани

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "ОТЭКО-Портсервис" (оператор Таманского терминала навалочных грузов), тарифы компании признаны экономически необоснованными.

"По результатам анализа экономической деятельности ООО "ОТЭКО-Портсервис" ведомство выявило, что тарифы организации экономически не обоснованы. Служба считает, что такие действия ущемляют интересы потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению службы, в действиях компании при установлении тарифов на перевалку угля в морском порту Тамань содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, сообщает ФАС.

"ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России, развивающий стивидорный бизнес по нескольким направлениям: перевалка навалочных грузов, зерновых культур, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также нефтепродуктов и СУГ. Терминал по перевалке навалочных грузов имеет проектную мощность 60 млн тонн в год: 50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн минеральных удобрений.