Поиск

ФАС возбудила антимонопольное дело о тарифах "ОТЭКО-Портсервиса" на перевалку угля в Тамани

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "ОТЭКО-Портсервис" (оператор Таманского терминала навалочных грузов), тарифы компании признаны экономически необоснованными.

"По результатам анализа экономической деятельности ООО "ОТЭКО-Портсервис" ведомство выявило, что тарифы организации экономически не обоснованы. Служба считает, что такие действия ущемляют интересы потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению службы, в действиях компании при установлении тарифов на перевалку угля в морском порту Тамань содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, сообщает ФАС.

"ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России, развивающий стивидорный бизнес по нескольким направлениям: перевалка навалочных грузов, зерновых культур, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также нефтепродуктов и СУГ. Терминал по перевалке навалочных грузов имеет проектную мощность 60 млн тонн в год: 50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн минеральных удобрений.

Тамань ФАС ОТЭКО-Портсервис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Транзит через Украину остаётся на прежнем уровне, заявка "Газпрома" на воскресенье - 39,3 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП во II квартале до 4%

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд

Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });