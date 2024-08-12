Рубль чуть подрос в паре с юанем при открытии торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль немного подрастает на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,869 руб. (-0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,21 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в июле 2024 года составила 1,14% после 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Ускорение инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2024 года тарифов на услуги ЖКХ (в июле 2023 года этой индексации не было, так как ее перенесли на декабрь 2022 года).

За январь-июль 2024 года цены выросли на 5,06% (в июле 2023 года инфляция составила 0,63%, а за январь-июль 2023 года - 3,41%).

Инфляция в июле 2024 года практически совпала с ожиданиями аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,1%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле ускорилась до 9,13% с 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции – с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

"Юань в пятницу тестировал на прочность верхнюю границу диапазона 11,7-11,9 рублей, в котором курс остается зажатым с конца июля, однако смог удержаться внутри него. Торговая активность оставалась невысокой, но в первой половине дня вновь, второй день подряд, наблюдались всплески покупки валюты. Полагаем, что некоторую поддержку спросу в конце недели оказало снятие инфраструктурных рисков, связанное с переносом даты введения санкций против Московской биржи на 12 октября, и ожидания восстановления позиций доллара – следствия стабилизации ситуации на глобальных рынках. Пока рынок остается в состоянии баланса, юань может пытаться пойти чуть выше – целевым на сегодня по юаню видим диапазон 11,75-11,95 рублей. Однако мы осторожно продолжаем смотреть на китайскую валюту – основное предложение со стороны экспортеров, несмотря на их текущую невысокую активность, традиционную для начала месяца, а также Банка России приходится именно на юаневый сегмент, что сформировало уже достаточно широкий спред кросс-курса доллара к китайской валюте и пары "доллар-юань" на FOREX, доходивший в пятницу до 2,5%. Риски укрепления рубля, пусть и умеренного, по-прежнему, по нашему мнению, превалируют. И могут реализоваться, в отсутствие активизации импортеров, в ближайшие неделю-две – ближе к налогам пока склонны ждать отката юаня в район 11,5 рублей", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются пятые торги подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, опубликованные на прошлой неделе в США статданные оказались лучше прогнозов, что успокоило тревоги по поводу вероятной рецессии в экономике страны, пишет Trading Economics. Также они подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Это может способствовать повышению спроса на топливо.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляла $80,12 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром растут на 0,81% - до $77,46 за баррель.

По итогам всей прошедшей недели стоимость Brent поднялась на 3,7%, WTI - на 4,5%. Таким образом, нефть завершила "в плюсе" первую неделю из пяти.