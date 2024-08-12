Индекс РТС упал на 2,1% за счет обесценения рубля

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует умеренное снижение на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной областях; индекс МосБиржи за минуту торгов потерял почти 0,5%, в то время как падение индекса РТС составило 2,1% за счет обесценения рубля, зафиксированного по итогам торгов пятницы.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2835,06 пункта (-0,46%), индекс РТС - 1014,98 пункта (-2,08%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,4%. Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 августа, составляет 87,992 руб. (+1,43 рубля к предыдущему дню).

Подешевели акции "Русала" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%, "префы" потеряли в цене 0,3%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%, "префы" подешевели на 0,4%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Полюса" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ТКС Холдинга" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), расписки OZON (-0,6%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

По мнению аналитиков, формированию в начале торгов в понедельник тенденции к умеренному снижению цен российских акций способствует, прежде всего, наблюдаемое в последнее время обострение ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где введен режим контртеррористической операции. Вместе с тем в целом позитивная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе растущие цены на нефть, оказывает определенную поддержку российским акциям, которые во второй половине дня могут начать корректироваться вверх.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в пятницу и практически отыграли падение, случившееся в начале недели. "Волатильность на рынке может остаться повышенной некоторое время, - отметил инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. - Однако инвесторам не стоит чрезмерно реагировать на изменения в рыночных настроениях".

В отсутствие важных статданных инвесторы оценивали корпоративные отчетности и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмит отметил, что не готов поддержать снижение ставки, пока инфляция не окажется вблизи таргетируемого уровня, тогда как его коллега из ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что Федрезерв может начать смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция продолжит снижаться на фоне сильного рынка труда.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем. Биржи Японии закрыты из-за государственного праздника, что убрало один из факторов волатильности для рынков региона. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 по московскому времени увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск поднялся более чем на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются пятые торги подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, опубликованные на прошлой неделе в США статданные оказались лучше прогнозов, что успокоило тревоги по поводу вероятной рецессии в экономике страны. Также они подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Это может способствовать повышению спроса на топливо.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составили $80,1 за баррель, что на 0,55% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,6% - до $79,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром растут на 0,75%) - до $77,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов увеличилась на 0,9% и составила $76,84 за баррель. По итогам всей прошедшей недели стоимость Brent поднялась на 3,7%, WTI - на 4,5%. Таким образом, нефть завершила "в плюсе" первую неделю из пяти.

"На фоне текущих новостей сложно ожидать позитивного открытия российского рынка. Индекс МосБиржи, вероятно, снова будет тестировать уровень 2800 пунктов на текущей неделе. Потенциальные риски, связанные с двумя атомными станциями, могут реализовать весьма негативные сценарии даже на глобальных рынках, что оказывает дополнительное давление на российские акции", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"На рынке снова появились слухи о дивидендах "Ашинского металлургического завода". Совет директоров должен был дать рекомендации по дивидендам 9 августа 2024 года. Однако публикации рекомендаций пока не было, что создает неопределенность среди инвесторов. Возможно, ситуация прояснится в понедельник", - отмечает Кабаков.

Индекс МосБиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2800-2870 пунктов в течение торговой сессии понедельника, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс всю прошлую неделю двигался в рамках данного диапазона. Несмотря на улучшение внешнего фона, стоит дождаться полноценного закрепления индикатора выше 2850 пунктов с последующим закрытием "гэпа" от 5 августа. После этого можно будет говорить о реализации сценария начала восстановления российского рынка", - отмечает Головинов.