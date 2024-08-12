Нижегородский Минфин добился снижения в тысячу раз неустойки за недоплату 1 рубля по кредиту

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы снизил с 29,1 млн рублей до 29,1 тыс. рублей размер неустойки, которую Минфину Нижегородской области следует выплатить Минфину РФ за нарушение в 2023 году графика уплаты процентов по бюджетному кредиту.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, в 2020 году стороны заключили соглашение о предоставлении региону 9,7 млрд рублей бюджетного кредита. Согласно графику, нижегородский Минфин должен был не позднее 1 декабря 2023 года выплатить 9,174 млн рублей процентов по кредиту.

В этот срок Нижегородская область выплатила проценты на 1,01 рубля (1 рубль 1 копейку) меньше установленной суммы. Минфин региона 8 декабря 2023 года погасил не уплаченные в срок проценты, однако предельно допустимый срок уплаты уже был нарушен, в связи с чем наступили штрафные санкции в размере 29,1 млн рублей, которые Минфин РФ потребовал с региона. Нижегородский Минфин в свою очередь обратился в суд с требованием признать незаконным решение Минфина РФ и снизить неустойку.

Суд, приняв во внимание сумму недоплаченных денежных средств и срок, спустя который была осуществлена доплата (6 дней), решил тысячекратно снизить неустойку.