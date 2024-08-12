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БКС с 13 августа приостановит вывод юаней с брокерских счетов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - БКС с 13 августа временно приостановит возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов, говорится в сообщении брокера.

Такое решение БКС объясняет "усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в китайских юанях и увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок".

"Также приостанавливается ввод китайских юаней со счетов внешних банков и БКС банка. Ограничений на биржевую торговлю нет, клиентам доступна продажа юаней в случае необходимости", - добавляет брокер.

БКС Китай
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