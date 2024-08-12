Индекс МосБиржи снизился в понедельник на 0,1%, отыграв большую часть утреннего падения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к концу торгов понедельника отыграл большую часть утреннего падения и закрылся лишь небольшим снижением индекса МосБиржи благодаря позитивной внешней конъюнктуре, в том числе растущим ценам на нефть; индекс РТС заметно упал за счет обесценения рубля, произошедшего на торгах в пятницу и понедельник.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2844,77 пункта (-0,12%), индекс РТС - 996,32 пункта (-3,88%); цены "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 13 августа, составляет 89,9475 руб./$1 (+3,38 рубля по отношению к 9 августа).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,4%), "Роснефти" (-2,1%), "Татнефти" (-1%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), Сбербанка (-0,6%, "префы" потеряли в цене также 0,6%), "МТС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), расписки OZON (-0,5%).

Подорожали ценные бумаги "Полюса" (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), обыкновенные акции "Интер РАО" (+1,5%), "ТКС Холдинга" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1%), ВТБ (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Акции "Ашинского металлургического завода" в ходе торгов взлетели на 22,2% (до 113,04 рубля за штуку) на дивидендных новостях. Московская биржа проводила дискретный аукцион для обыкновенных акций компании в период с 13:27 до 13:57 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. Совет директоров ПАО "Ашинский металлургический завод", больше 20 лет не платившего дивиденды, рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 12 сентября принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2024 года в размере 77 рублей на каждую обыкновенную акцию. Общая сумма планируемых дивидендов - 38,381 млрд рублей.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года составила 179,47 млрд рублей, что на 5% ниже данных годичной давности (это практически совпало с консенсусом - 179 млрд рублей). Себестоимость продаж "АЛРОСА" выросла на 14% г/г, составив 114,1 млрд рублей. Операционная прибыль компании сократилась почти вдвое, до 37,83 млрд рублей. Оценка запасов алмазов по данным на 30 июня снизилась на 32% к данным годичной давности, составив 57,4 млрд рублей.

По мнению аналитиков, негативное влияние на российский рынок акций в понедельник утром оказало, прежде всего, наблюдаемое в последнее время обострение ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа введен режим контртеррористической операции. Вместе с тем в целом позитивная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе растущие цены на нефть, оказали определенную поддержку российскому рынку, который в итоге смог отскочить от дневных минимумов и отыграл практически все утренние потери.

Зарубежные рынки акций

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем. Биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника, что убрало один из факторов волатильности для рынков региона. Европейские фондовые индексы в ходе большей части торгов 12 августа также демонстрировали рост (в пределах 0,1-0,5%), но к вечеру их динамика стала смешанной.

Американские фондовые индикаторы умеренно выросли в первые минуты торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average при открытии сессии повысился на 0,18%, Standard & Poor's 500 - на 0,25%, Nasdaq Composite - на 0,27%. Однако затем динамика основных индексов США стала разнонаправленной (плюс/минус 0,5%), инвесторы готовятся к насыщенной в плане макроэкономических данных неделе.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник, несмотря на ухудшение прогноза глобального спроса от ОПЕК. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве выросли на 1,83%, до $81,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась к указанному времени на 2,24%, до $78,56 за баррель. По итогам всей прошедшей недели стоимость Brent поднялась на 3,7%, WTI - на 4,5%.

ОПЕК в понедельник понизила прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 135 тыс. баррелей в сутки, до 2,11 млн б/с. "Снижение отражает актуальные данные, полученные за I кв. и в некоторых случаях во II кв. 2024 года, а также снижение ожиданий по росту спроса в Китае. Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет на 0,2 млн б/с, а в остальных странах - на 1,9 млн б/с", - говорится в отчете. Прогноз роста потребления в 2025 году снижен на 60 тыс. б/с, и теперь ОПЕК исходит из того, что в 2025 году спрос на нефть вырастет на 1,78 млн б/с и составит 106,11 млн б/с.

Также трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Иран пообещал ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как пишет издание Axios, израильская разведка полагает, что атака может произойти в ближайшие дни. Тем временем США направили в регион подводную лодку Georgia, оснащенную управляемыми ракетами.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики основных индексов, которые отступили от внутридневных максимумов и изменялись в пределах 0,5%. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который колебался немногим ниже сопротивления 4710 пунктов.

"На российском рынке в наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги "Юнипро" (+4,9%), "М.Видео" (+2,8%), "Полюса", "Распадской" (+1,7%), "префы" Мечела (+2,2%) и "Сургутнефтегаза". Акционеры "Юнипро", очевидно, ждут новостей о возможном возобновлении дивидендов, которые, однако, вряд ли поступят ранее появления определенности со структурой владения компанией, которая фактически является "дочкой" немецкой Uniper и была передана во временное управление Росимуществу. На прошлой неделе "Юнипро" сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в I полугодии в размере 21,7 млрд рублей против 15,5 млрд рублей годом ранее. Акции "Полюса" в начале недели оживились на фоне стремления цен на золото в район $2500 за унцию, при преодолении которого можно ожидать тестирования исторического пика $2522. Поддержку акциям "Сургутнефтегаза" оказал заметный рост доллара против рубля", - отмечает Кожухова.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что "динамика российского рынка акций на этой неделе будет нейтральной, но в среднесрочной перспективе велика вероятность восстановления котировок отечественных бумаг. При этом рубль будет удерживать текущие позиции до тех пор, пока не улучшится ситуация с российским импортом. Усиление геополитического риска негативно сказывается на желании покупателей брать инициативу в свои руки. Однако негативные факторы в большинстве своем уже в цене, тогда как четких позитивных драйверов для разворота пока нет. Банк России продолжает "жесткие" вербальные интервенции для поддержания ожиданий по ключевой ставке на высоком уровне на длинном горизонте. Тем не менее рынок позитивно смотрит на перспективу замедления инфляции и не расценивает дальнейший рост ключевой ставки как высоковероятный".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 52,65 млрд рублей (из них 7,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,58 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,85 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").