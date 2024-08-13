Рубль снизился в паре с юанем при открытии торгов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9325 руб. (+4,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,49 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курсы валютных пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" могут вернуться в рамки боковых коридоров 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1 к концу текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль открыл торговую неделю со снижения. В биржевом юане все было относительно спокойно, и привычный боковик в паре "юань-рубль" в границах 11,5-12 руб./юань сохранился. А вот для доллара и евро выдался очень волатильный день, внебиржевые курсы от ЦБ "взлетели" на 2,2% и 1,6%, к 89,95 руб./$1 и 96,68 руб./EUR1 соответственно. Когда какой-то актив растет в цене, значит, баланс спроса и предложения смещается в пользу покупателей. Скорее всего, на внебиржевом рынке ощущается острый дефицит предложения "токсичных" валют – ликвидности не хватает и спрос не может быть удовлетворен без значительного изменения курса. На биржевом рынке такого дисбаланса нет на фоне пониженного спроса на валюту под импорт за счет высоких ставок ЦБ, проблем с расчетами, а также повышенного предложения юаня в рамках реализации бюджетного механизма на август: продажи ЦБ возросли в два раза, - пишет эксперт в материале. - Тем не менее ситуация в долларе и евро может носить временный характер, к концу лета их курсы вернутся в рамки боковиков – 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1. По биржевому юаню потрясений не ожидается и далее".

Нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $81,92 за баррель, что на 0,46% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,32%, до $79,79 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.