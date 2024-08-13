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Рубль днем ускорил падение в паре с юанем, торгуется на уровнях середины июля

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань дорожает на Московской бирже днем во вторник, торгуется на уровнях середины июля. Его курс в 15:00 по Москве составил 12,07 руб., что на 18,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 18 копеек, до 89,41 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 84 копейки, до 97,52 руб./EUR1.

Курсы валютных пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" могут вернуться в рамки боковых коридоров 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1 к концу лета, считает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль открыл торговую неделю со снижения. В биржевом юане в понедельник все было относительно спокойно, и привычный боковик в паре "юань-рубль" в границах 11,5-12 руб./юань сохранился. А вот для доллара и евро выдался очень волатильный день, внебиржевые курсы от ЦБ взлетели на 2,2% и 1,6%, к 89,95 руб./$1 и 96,68 руб./EUR1 соответственно. Когда какой-то актив растет в цене, значит, баланс спроса и предложения смещается в пользу покупателей. Скорее всего, на внебиржевом рынке ощущается острый дефицит предложения "токсичных" валют - ликвидности не хватает, и спрос не может быть удовлетворен без значительного изменения курса. На биржевом рынке такого дисбаланса нет на фоне пониженного спроса на валюту под импорт за счет высоких ставок ЦБ, проблем с расчетами, а также повышенного предложения юаня в рамках реализации бюджетного механизма на август: продажи ЦБ возросли в два раза, - пишет эксперт в материале. - Тем не менее ситуация в долларе и евро может носить временный характер, к концу лета их курсы вернутся в рамки боковиков - 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1. По биржевому юаню потрясений не ожидается и далее".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются днем во вторник после резкого подъема днем ранее.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 снизились на 0,75%, до $81,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,71%, до $79,49 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,3% и обновила максимум с 25 июля, а фьючерс на WTI подскочил в цене на 4,2%, до самого высокого уровня с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Страны ОПЕК+ в июле добывали 34,70 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,76 млн б/с, подсчитали аналитики МЭА. Так, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 0,93 млн б/с. Относительно июня страны блока увеличили нефтепроизводство на 260 тыс. б/с.

Наибольшее превышение разрешенного уровня добычи нефти в июле зафиксировано в Ираке - на 0,43 млн б/с, ОАЭ - на 0,39 млн б/с, России - на 250 тыс. б/с, Казахстане - на 140 тыс. б/с.

Мировое предложение нефти в июле выросло на 230 тыс. б/с - до 103,4 млн б/с, поскольку существенное увеличение добычи странами ОПЕК+ более чем компенсировало потери от производителей, не входящих в соглашение, говорится в отчете.

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на уровне 0,97 млн б/с.

Банк России во вторник, 13 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 040 млрд рублей (при лимите 3 трлн 040 млрд рублей и спросе 3 трлн 336,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 августа, банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 330 млрд рублей (при лимите 5 трлн 330 млрд рублей и спросе 5 трлн 504,9 млрд рублей) в среднем по ставке 17,87% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 782,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 670 млрд рублей и спросе 782,1 млрд рублей) в среднем по ставке 17,93% годовых.

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