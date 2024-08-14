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Мосбиржа с 25 сентября включит акции "Хэдхантера" в список допущенных к торгам

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мосбиржа приняла решение включить с 25 сентября акции МКПАО "Хэдхантер" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, говорится в сообщении компании.

13 августа "Хэдхантер" объявил параметры допэмиссии, установив цену размещения в 5,45 тыс. рублей за каждую, сообщила компания на ленте раскрытия.

В мае акционеры компании утвердили решение о допэмиссии 18 млн акций - тогда ее объясняли подготовкой обмена акций, необходимого для редомициляции, а также программы долгосрочной мотивации менеджмента. Центробанк зарегистрировал допэмиссию по открытой подписке в конце июля.

На прошлой неделе МКПАО "Хэдхантер" анонсировало запуск нового обмена акций кипрской HeadHunter Group Plc на свои бумаги. Предполагалось, что он стартует 12 августа, срок подачи заявок - до 5 сентября. Завершить расчеты по оферте компания рассчитывает к 12 сентября, а провести размещение допэмиссии - до 20 сентября.

ЭкономикаМКПАО "Хэдхантер" 12 августа начнет новый обмен акций кипрской HeadHunter Group на свои бумагиЧитать подробнее

Миноритарии HeadHunter Group Plc смогут принять участие в дополнительном размещении обыкновенных акций МКПАО и приобрести их, оплатив бумагами кипрской компании. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций HeadHunter Group Plc, а также АДР, права на которые учитываются как в НРД и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.

Ранее компания сообщала, что старт торгов бумагами МКПАО "Хэдхантер" намечен на сентябрь этого года, а делистинг АДР HeadHunter Group Plc на Мосбирже может состояться 27 сентября.

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter, которая находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации МКПАО получило 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.

Мосбиржа HeadHunter Хэдхантер
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