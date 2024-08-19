"Росспиртпром" перешел под контроль компании бизнесмена Акаева

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "Росспиртпром", которое в апреле этого года была продано на аукционе ООО "Бизнес-Альянс" (бенефициар - бизнесмен Владимир Акаев) официально перешло под контроль нового владельца.

Соответствующая запись в ЕГРЮЛ сделана 16 августа 2024 года.

Генеральным директором "Росспиртпрома" назначен Андрей Дронов, сменивший на этом посту Дмитрия Карнеева.

Как сообщалось, в апреле ООО "Бизнес-Альянс" стало покупателем 100% акций государственного АО "Росспиртпром". Пакет куплен за 8,3 млрд рублей при начальной цене лота в 10,6 млрд рублей. На торги было выставлено 6 млрд 865 млн 466 тыс. 470 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Это был второй аукцион. Первый, назначенный на 24 января 2024 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно данным ЕГРЮЛ, бенефициаром компании "Бизнес-Альянс" является бизнесмен Владимир Акаев, известный по работе в сфере девелопмента и финансовом секторе ("Тройка-Д банк"), а также АПК. До 2018 года ему принадлежали птицеводческие компании "Здоровая ферма" и "Здоровая ферма. Деликатесы". Затем владельцем этих активов стал Микаил Шишханов, а после санации Бинбанка - "Траст - птицеводческие активы". В конце 2022 года их выкупила группа "Черкизово".

Как сообщалось, "Росспиртпром" по распоряжению правительства от 18 мая 2023 года был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.

В отчете по итогам оценки АО говорилось, что продажи спирта компанией в 2024 году составят 16,5 млн декалитров (дал), в 2025 году - 17,5 млн дал, в 2026 году - 18,5 млн дал. Между тем в директивах правительства эти показатели на 2024 и 2025 годы указаны в объеме 20 млн и 20,5 млн дал соответственно. Директива на 2023 год составляла 19,5 млн дал. Однако, как говорилось в отчете, восстановление объемов до этого показателя "в трехлетней перспективе не планируется в связи с отсутствием такого объема спроса на рынке".

Выручка от реализации спирта в 2024 году прогнозируется в размере 10,743 млрд рублей, в 2025 году - 11,859 млрд рублей, в 2026 году - 13,042 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в 2024-2026 годах предусмотрены по 650 млн рублей ежегодно.

АО "Росспиртпром" было создано 16 января 2009 года. Ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн дал спирта (на конец 2022 года) и двух сервисных компаний. АО также оказывает услуги по вывозу, хранению и уничтожению изъятой из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования и транспорта, использовавшихся при их производстве.