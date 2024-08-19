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Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод в понедельник возобновил работу после двухнедельного планового корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

В период корпоративного отпуска, длившегося с 5 по 18 августа, ряд подразделений автозавода функционировал. На производствах проводилась модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

ГАЗ
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