ЕЭК сохранила квоты на ввоз мяса для России в 2025 году на уровне 2024 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила распределение тарифных квот на ввоз отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2025 год, сохранив размеры квот на уровне текущего года для всех стран-участниц союза, кроме Армении.

Для Казахстана и Российской Федерации тарифные квоты на 2025 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Белоруссии и Киргизии квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон, отметили в торговом блоке ЕЭК со ссылкой на директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна.

По мясу крупного рогатого скота квота для России составит в 2025 году по-прежнему 570 тысяч тонн, для Казахстана 21 тысячу тонн, для Армении - 9,5 тысяч тонн (в 2024 году - 9 тысяч тонн), для Киргизии - 5 тысяч тонн.

Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 20 тысяч тонн для Белоруссии, 9,4 тысячи тонн для Армении (в текущем году - 12 тысяч тонн свинины) и 2 тысячи тонн для Киргизии.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы в 2025 году составят 364 тысячи тонн для России, 140 тысяч тонн - для Казахстана, 58 тысяч тонн - для Киргизии, 35,1 тысячи тонн для Армении (39,1 тысячи тонн в этом году), 10,9 тысячи тонн - для Белоруссии.

Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для России в объеме 15 тысяч тонн и для Армении в объеме 0,7 тысячи тонн (на 2024 год - 1,2 тысячи тонн).

В июле представитель российского Минсельхоза заявлял, что Россия в 2025 году может отменить квоты на импорт говядины и перейти на ввоз этого мяса с уплатой пошлины в 27,5%. В пресс-службе министерства тогда отмечали, что мера была поддержана подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию и в дальнейшем ожидается ее рассмотрение на площадке ЕЭК.

В 2024 году в России действует квота на ввоз говядины в объеме 570 тысяч тонн, в том числе 40 тысяч тонн - свежей и охлажденной. Поставки по квоте облагаются пошлиной в 15%, вне квоты - 50%. С 2023 года устанавливается также квота на беспошлинный ввоз до 100 тысяч тонн говядины.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. Суть этой меры в том, что в рамках квоты размер пошлин значительно ниже, чем за ее пределами. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но затем в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

Россия также квотирует импорт мяса птицы. На 2024 год размер квоты составляет 364 тысячи тонн, в том числе 100 тысяч тонн фарша, 250 тысяч тонн - половины или четвертины тушек, 14 тысяч тонн - замороженное обваленное мясо индейки. В этом году также действует беспошлинная квота на импорт 140 тысяч тонн мяса кур. Базовая пошлина на импорт курятины составляет 80% от таможенной стоимости, в рамках квоты - 25%.