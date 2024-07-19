Поиск

РФ с 2025 года может отменить квоты на импорт говядины и перейти на пошлину в 27,5%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году может отменить квоты на импорт говядины и перейти на ввоз этого мяса с уплатой пошлины в 27,5%. Об этом сообщается в презентации первого замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой на летней конференции "Где маржа 2024" в пятницу в Москве.

Это предусмотрено в разделе "Разрабатываемые меры регулирования" слайда, посвященного внешней торговле.

Как сообщалось, в РФ действует квота на ввоз говядины в объеме 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн – свежей и охлажденной. Поставки по квоте облагаются пошлиной в 15%, вне квоты - 50%. С 2023 года устанавливается также квота на беспошлинный ввоз до 100 тыс. тонн говядины.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. Суть этой меры в том, что в рамках квоты размер пошлин значительно ниже, чем за ее пределами. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но затем в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

РФ также квотирует импорт мяса птицы. На 2024 год размер квоты составляет 364 тыс. тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша, 250 тыс. тонн - половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн - замороженное обваленное мясо индейки. В этом году также действует беспошлинная квота на импорт 140 тыс. тонн мяса кур. Эта мера была введена в конце прошлого года и направлена на пополнение мясного рынка РФ сырьем для производства готовой продукции и сдерживание роста цен на нее. Базовая пошлина на импорт курятины составляет 80% от таможенной стоимости, в рамках квоты - 25%.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 19 июля

Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });