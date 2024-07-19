РФ с 2025 года может отменить квоты на импорт говядины и перейти на пошлину в 27,5%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году может отменить квоты на импорт говядины и перейти на ввоз этого мяса с уплатой пошлины в 27,5%. Об этом сообщается в презентации первого замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой на летней конференции "Где маржа 2024" в пятницу в Москве.

Это предусмотрено в разделе "Разрабатываемые меры регулирования" слайда, посвященного внешней торговле.

Как сообщалось, в РФ действует квота на ввоз говядины в объеме 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн – свежей и охлажденной. Поставки по квоте облагаются пошлиной в 15%, вне квоты - 50%. С 2023 года устанавливается также квота на беспошлинный ввоз до 100 тыс. тонн говядины.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. Суть этой меры в том, что в рамках квоты размер пошлин значительно ниже, чем за ее пределами. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но затем в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

РФ также квотирует импорт мяса птицы. На 2024 год размер квоты составляет 364 тыс. тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша, 250 тыс. тонн - половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн - замороженное обваленное мясо индейки. В этом году также действует беспошлинная квота на импорт 140 тыс. тонн мяса кур. Эта мера была введена в конце прошлого года и направлена на пополнение мясного рынка РФ сырьем для производства готовой продукции и сдерживание роста цен на нее. Базовая пошлина на импорт курятины составляет 80% от таможенной стоимости, в рамках квоты - 25%.