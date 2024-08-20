Экспорт электроэнергии из РФ до 2042 г. оценивается в 10,6-12,2 млрд кВт.ч ежегодно

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из РФ в 2025-2030 гг. составит около 12,2 млрд кВт.ч, далее в 2031-2042 гг. снизится до порядка 10,6 млрд кВт.ч, сообщил "Системный оператор" в обосновывающих материалах к проекту генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г.

"Системный оператор" приводит оценку по данным ПАО "Интер РАО" (единственный оператор экспорт/импорта электроэнергии в РФ), говорится в документе.

Согласно прогнозу, ожидается, что до 2042 г. "Интер РАО" сохранит традиционные направления поставок электроэнергии за исключением Финляндии и стран Балтии, куда поставки прекратились в 2022 г.

Основными направлениями экспорта должны остаться Китай - в объеме 4,5 млрд кВт.ч в год, Казахстан - 3,15-4,7 млрд кВт.ч. Также прогнозируется экспорт в Монголию на уровне 0,7-1 млрд кВт.ч, Грузию, Южную Осетию и Азербайджан.

Экспорт электроэнергии "Интер РАО" по итогам I полугодия 2024 г. составил 3,5 млрд кВт.ч. Главным направлением стал Казахстан - 1,6 млрд кВт.ч, а поставки в Монголию превысили экспорт в Китай (0,6 млрд кВт.ч против 0,5 млрд кВт.ч).

В августе 2023 г. Минэнерго РФ сообщило об ограничении перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт на фоне дефицита в энергосистеме Востока. В "Интер РАО" подтверждали снижение экспорта по указанной ВЛ с 600 МВт до 100-200 МВт. Поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжались в плановом объеме. Член правления "Интер РАО" Александра Панина в разговоре с журналистами оценивала снижение поставок в Китай в январе-феврале 2024 г. на 75% к аналогичному периоду 2023 г.

В 2023 г. экспорт электроэнергии из РФ составил 10,7 млрд кВт.ч против 13,6 млрд кВт.ч годом ранее. "Интер РАО" пока надеется на сохранение экспорта в 2024 г. на уровне 2023 г., сообщала Панина журналистам в январе.