Китай в январе-июле снизил импорт пива из РФ более чем на четверть

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле этого года снизил импорт пива из РФ на 26,3%.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, за этот период было ввезено пива на $9,309 млн против $12,638 млн за аналогичный период прошлого года.

Всего в этом году Китай импортировал пиво из 62 стран. Наиболее крупными поставщиками являются Нидерланды (на $62,2 млн), Германия (на $57 млн), Бельгия (на $30,5 млн).

Как сообщалось, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива в обзоре, подготовленном в июле этого года центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Согласно оценкам центра, поставки пива из РФ в Китай в 2026 году могут достичь 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн против 31,2 тыс. тонн на $15,8 млн в 2023 году. В результате доля российского пива в стоимости китайского импорта этого напитка увеличится до 5,3% с 2,7% соответственно. Китай в 2023 году импортировал 422,5 тыс. тонн пива на $578,3 млн.

Как отмечал руководитель центра Дмитрий Краснов, мнение которого приводилось в обзоре, мировое потребление пива находится на стабильно высоком уровне и продолжает расти. Это связано с увеличением его ассортимента и созданием новых инновационных вкусов и рецептов.

В числе поставщиков пива в Китай - холдинг "Объединенные Пивоварни". Как сообщал "Интерфаксу" его президент Ораз Дурдыев в интервью на Петербургском экономическом форуме в июне этого года, компания "подошла к формированию отдельного бренд-портфеля для Китая с учетом потребностей местного рынка".

По его словам, в пользу "Объединенных Пивоварен" на китайском рынке сработал традиционно русский образ медведя в соответствующем экспортном бренде. Дурдыев подчеркнул, что российское пиво хорошо зарекомендовало себя за рубежом, не уступая по качеству продукции из других стран.