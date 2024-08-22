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"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" за первое полугодие 2024 года нарастил оборот на 33%, до 183 млрд рублей, сообщила компания.

За этот период "Вкусвилл" открыл более 250 точек разных форматов, включая классические магазины сети, "Вкусвилл Мини" и другие.

К концу июня доля онлайн-заказов сохраняется на уровне 50% от всего оборота. Продажи направления увеличились на 43%, превысив 91 млрд рублей.

За этот период было доставлено 64,2 млн заказов.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в России. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 2 тысяч магазинов в 165 городах России.

Вкусвилл
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