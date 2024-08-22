Минск и Пекин обсуждают 15 стратегических инвестпроектов на $3 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия прорабатывает с Китаем 15 новых стратегических инвестиционных проектов на $3 млрд, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного совета Китая Ли Цяном в Минске.

Лукашенко цитирует "БелТА".

"В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до трех миллиардов долларов", - сказал белорусский президент.

По его словам, наиболее важными являются третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды.

Лукашенко также анонсировал подписание соглашений об инвестициях и зоне свободной торговли услугами.

"Между сторонами будут подписаны документы, которые закрепляют планы перспективного партнерства по ключевым направлениям. Один из них точно можно назвать историческим - это соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций. Белоруссия - первая страна в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключает подобный договор", - сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что предложил китайской стороне определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу до 2030 года реализацию большого прихода китайских технологий в Белоруссию.

"Развитие Белоруссии мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий, инноваций и качественного человеческого потенциала", - сказал он.

По его словам, Белоруссия ожидает, что благодаря подписанию соглашения в ближайшие 5 лет экспорт белорусских услуг в Китай вырастет как минимум на 12-15%, а инвестиции в Белоруссию - не менее чем на 30%.

В пресс-службе правительства Белоруссии ранее объявили, что 22 августа в Минске "пройдут переговоры главы белорусского правительства с премьером Госсовета КНР как в узком, так и расширенном составах". По итогам переговоров "запланировано подписание важных для обеих сторон документов".