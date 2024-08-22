Поиск

Россельхознадзор предложил блокировать продажу фальсификата на кассах магазинов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Продажа фальсифицированной продукции, если она доходит до прилавков магазинов, должна блокироваться на кассах, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Если мы видим фальсификацию, значит автоматически сегодня нужно блокировать (такую продукцию - ИФ) на кассах, а Роспотребнадзор должен изымать ее. А пока идет процедура различных согласований, эту продукцию уже съели", - заявил Данкверт в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, пока полномочия надзорных органов ограничены. "Видим фальсификацию, видим отсутствие ветеринарной экспертизы, анализов на антибиотики. А дальше мы должны действовать строго по схеме: обратиться в прокуратуру, сделать предостережение, нанести профилактический визит", - сказал он, отметив, что промедление с изъятием потенциально опасной продукции может негативно отразиться на здоровье потребителей.

Как заявил Данкверт, примеров фальсификации достаточно много - и варианты разнообразны. "Меняют говядину и свинину на курицу, курицу на соевый белок и так далее", - сказал он.

В настоящее время в РФ блокировка действует только в отношении фальсифицированной молочной продукции через систему "Честный знак", которая интегрирована с платформой Россельхознадзора "Меркурий". Это позволило остановить продажу 35 млн литров нелегальной молочной продукции, сообщает ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак").

Россельхознадзор Сергей Данкверт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });