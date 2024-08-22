Россельхознадзор предложил блокировать продажу фальсификата на кассах магазинов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Продажа фальсифицированной продукции, если она доходит до прилавков магазинов, должна блокироваться на кассах, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Если мы видим фальсификацию, значит автоматически сегодня нужно блокировать (такую продукцию - ИФ) на кассах, а Роспотребнадзор должен изымать ее. А пока идет процедура различных согласований, эту продукцию уже съели", - заявил Данкверт в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, пока полномочия надзорных органов ограничены. "Видим фальсификацию, видим отсутствие ветеринарной экспертизы, анализов на антибиотики. А дальше мы должны действовать строго по схеме: обратиться в прокуратуру, сделать предостережение, нанести профилактический визит", - сказал он, отметив, что промедление с изъятием потенциально опасной продукции может негативно отразиться на здоровье потребителей.

Как заявил Данкверт, примеров фальсификации достаточно много - и варианты разнообразны. "Меняют говядину и свинину на курицу, курицу на соевый белок и так далее", - сказал он.

В настоящее время в РФ блокировка действует только в отношении фальсифицированной молочной продукции через систему "Честный знак", которая интегрирована с платформой Россельхознадзора "Меркурий". Это позволило остановить продажу 35 млн литров нелегальной молочной продукции, сообщает ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак").