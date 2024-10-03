Оливковое масло из Туниса через год может занять до 10% российского рынка

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Оливковое масло из Туниса в ближайший год может занять до 10% на российском рынке. Такая оценка приводится в пресс-релизе ассоциации "Антиконтрафакт" по итогам организованной ею встречи Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") с представителями тунисского бизнеса.

Эксперты отрасли считают достижение такого показателя реальным.

Ассоциация и ЦРПТ намерены оказывать поддержку производителям Туниса при выходе на российский рынок. Причем новые возможности дает действующая в России система маркировки, которая очищает рынок от фальсификата и освобождает ниши для легальной продукции, сказано в пресс-релизе.

"По оценкам ассоциации, тунисские оливковые масла уже в ближайший год могут занять до 10% рынка", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщила "Интерфаксу" аналитик центра OleoScope Лилия Варыгина, Тунис находится на 6-м месте по поставкам оливкового масла в Россию после таких стран, как Италия, Испания, Турция, Греция и Азербайджан. "Поставки оливкового масла из Туниса сравнительно невелики, но растут: в прошлом году к сентябрю они составили 270 тонн, в этом году уже поставлено 292 тонны. При этом, с учетом стремительно снижающегося импорта масел от традиционных лидеров-производителей, цифра в 10% выглядит реальной", - сказала она.

По ее словам, с января по сентябрь Италия сократила поставки до 6 тысяч тонн с 8 тысяч тонн годом ранее, Испания - более чем на треть, до 5,9 тысячи тонн, Греция - с почти 1,5 тысяч тонн до 951 тонны.

"Сокращение поставок из этих стран происходит как из-за неурожая оливок в Средиземноморском регионе в связи с погодными условиями - длительной жарой и засухой, так и с разграничением рынков вследствие санкционного давления", - пояснила аналитик.

Варыгина считает, что решающим фактором для определения доли рынка будет стоимость, так как цена на оливковое масло традиционно превышает стоимость основных растительных масел и делает его недоступным для большинства домохозяйств.

По данным отраслевых экспертов, в 2023 году доля Туниса в импорте оливкового масла в Россию составила 1,4%, Испании - 43,1%, Италии - 39,2%.