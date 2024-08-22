Энергоблок №8 мощностью 1,2 ГВт планируют построить на Нововоронежской АЭС до 2038 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Восьмой энергоблок будет построен на Нововоронежской АЭС в 2031-2037 годах, сообщила пресс-служба атомной станции.

"20 августа 2024 года "Системный оператор" для проведения общественного обсуждения опубликовал проект генеральной схемы размещения новых генерирующих мощностей в РФ до 2042 года, в которой учтены предложения "Росатома" по строительству 37 новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. В нее включено строительство нового оптимизированного энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами поколения III+ Нововоронежской АЭС в период 2031-2037 годов", - говорится в сообщении.

Сейчас на Нововоронежской АЭС функционируют четыре энергоблока №4, 5, 6 и 7 общей электрической мощностью 3 778 МВт. До 2040 года здесь планируется остановить последние блоки советского периода: модернизированные энергоблоки №4 (с ВВЭР-440) и №5 (с ВВЭР-1000).

"Фактически один современный энергоблок мощностью 1200 МВт может восполнить около 80% мощности блоков, планируемых к выводу. Также его строительство даст импульс для развития экономики Воронежской области и увеличит валовый региональный продукт. Новый энергоблок будет построен по оптимизированному базовому проекту, для разработки которого использовали опыт Нововоронежской АЭС, где были запущены первые в мире энергоблоки поколения III+. Проект позволит сократить сроки и стоимость сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР в России и увеличить темпы их серийного производства", - приводятся в сообщении слова директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова.

Сообщается также, что в июне 2023 года был решен вопрос о присоединении части земель соседних муниципалитетов к Нововоронежу. В состав города были включены 1700 га смежных земель: около 700 га Каширского и около 1000 га Острогожского районов. Землеотвод – это необходимая мера, связанная с началом подготовки участка для строительства 5-й очереди Нововоронежской АЭС.

"Особое внимание в проекте генеральной схемы уделено развитию атомной генерации в ОЭС Юга, где уже сейчас ощущается острый дефицит энергопотребления. Помимо блока для Нововоронежской АЭС-2, речь идет о строительстве четырех новых блоков на Курской АЭС-2 суммарной установленной мощностью 4,8 ГВт и двух новых блоков на Смоленской АЭС (2,4 ГВт). Всего проект подразумевает сооружение замещающих мощностей для 6 действующих атомных станций и возведение 11 новых АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект генеральной схемы будет доступен для публичного обсуждения до 20 сентября 2024 года. Доработанный по итогам обсуждения проект будет передан в правительство РФ на утверждение, подписание документа ожидается в декабре 2024 года.