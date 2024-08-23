"Аэрофлот" изучает направления для расширения программы авиашаттлов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ГК "Аэрофлот" изучает новые направления для расширения программы авиашаттлов в России, сообщил журналистам директор департамента продаж и маркетинга группы Константин Быков.

"Мы сейчас как раз изучаем те направления, по которым есть схожая необходимость в логистической доступности, и работаем по ним", - сказал Быков.

С 1 июня "Аэрофлот" осуществляет перелеты между Петербургом и Москвой по программе авиашаттлов, предусматривающей упрощенные правила обмена и возврата приобретенного билета, а также высокую частоту полетов.

Ежедневно между городами по программе выполняется от 72 рейсов.