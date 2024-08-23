Суд арестовал имущество владельцев "Трехсосенских" пивзаводов на 11 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ульяновской области по ходатайству ФНС арестовал денежные средства на сумму 11 млрд рублей и имущество, принадлежащие владельцам "Трехсосенских" пивзаводов Михаилу Родионову и его бывшей супруге Лилии Родионовой.

Как говорится в материалах дела о банкротстве ООО "Завод Трехсосенский", ФНС просит привлечь Родионова и Родионову к субсидиарной ответственности по долгам пивзавода. К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми ФНС также просит привлечь Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод), ООО "ВСК" (принадлежит Родионовой), ООО "М-Ком" (в совладении у Родионовых), ООО "КФХ Возрождение".

В качестве обеспечительной меры суд по ходатайству ФНС арестовал имущество Родионовых и упомянутых юрлиц. В частности, ответчикам запрещено распоряжаться недвижимостью, автомобилями и долями в юрлицах. Суд арестовал денежные средства Родионова в пределах суммы 11,09 млрд рублей, Родионовой - в пределах 10,8 млрд рублей.

В отношении Казацкого обеспечительные меры не заявлены.

В материалах дела говорится, что реестровая задолженность пивзавода-банкрота составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 долг по обязательным платежам), текущая задолженность - 1,5 млрд рублей. Таким образом, размер субсидиарной ответственности (размер убытков) по расчету заявителя превышает 11 млрд рублей.

Родионов – единственный учредитель должника, Казацкий возглавлял завод, а другие ответчики "извлекли существенную выгоду за счет перераспределения сокрытой выручки должника через подконтрольную организацию", указала в обоснование своих требований ФНС.

Суд получил подтвержденную информацию о том, что Родионову принадлежит имущество общей стоимостью 43 млн рублей, Родионовой - стоимостью 300 млн рублей, "ВСК" - владельцу ООО "Трехсосенский" принадлежит имущество стоимостью 2,6 млрд рублей, "М-Ком" - имущество стоимостью 454,3 млн рублей, "КФХ "Возрождение" - стоимостью 300 млн рублей.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга. Налагая обеспечительные меры суд отмечает, что они "не препятствуют пользованию и владению указанным имуществом и направлены исключительно на защиту права уполномоченного органа на исполнение судебного акта".

Заседание суда, где начнется рассмотрение требования ФНС, назначено на 30 сентября.

Как сообщалось, в марте в реестр кредиторов ООО "Завод Трехсосенский" было включено требование ФНС на 9,6 млрд рублей - задолженность по налогам и штрафам, спор о правомерности которых прошел два круга судебных разбирательств.

ФНС доначислила налоги и сборы в августе 2019 года, в октябре того же года ООО инициировало собственное банкротство, а в июне 2020 года оспорило решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск пивзавода и признали решение ФНС незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение.

Поводом для доначисления налогов и сборов послужили выводы ФНС о занижении обществом налоговой базы в результате создания схемы сокрытия выручки от реализации неучтенного оборота пива под брендами ООО "Завод Трехсосенский" с использованием формальных звеньев (подконтрольных организаций) в 2014-2016 годах.

Осенью 2022 года ООО "Завод Трехсосенский" было признано банкротом.

Завод "Трехсосенский" в 2019 году стал крупнейшим налогоплательщиком в Ульяновской области, на его долю пришлось более 10% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Завод "Трехсосенский" входит в состав группы, бенефициарами которой являются бывший депутат Самарской губернской думы и Законодательного собрания Ульяновской области Михаил Родионов и Лилия Родионова. Производственные активы группы находятся в Ульяновской области - пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО "Завод Трехсосенский" и аффилированное с ним ООО "Трехсосенский" зарегистрированы в Самаре.

В 2022 году выручка ООО "Завод Трехсосенский" составила 8,9 млрд рублей, чистый убыток - 1,9 млрд рублей, в 2023 году выручка составила 442 тыс. рублей, чистая прибыль (за счет процентных доходов) - 11,6 млн рублей.

ООО "Трехсосенский" в 2022 году получило выручку в 36,4 млрд рублей, чистую прибыль - 141,6 млн рублей, в 2023 году - 19,66 млрд рублей и 2,46 млрд рублей соответственно.