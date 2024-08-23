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В санкционный список США внесли ООО "Сжиженный природный газ Якутия"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционный список ООО "Сжиженный природный газ Якутия", говорится в опубликованном документе ведомства.

Как сообщала пресс-служба правительства Якутии, ООО "СПГ Якутия" планирует построить в Мегино-Кангаласском районе среднетоннажный завод по производству СПГ с собственной генерацией электроэнергии.

По словам директора компании Александра Изместьева, в Мегино-Кангаласском районе уже работает завод по производству СПГ в объеме 15-17 тыс. тонн в год, откуда поставки осуществляются в основном для потребностей компании "Железные дороги Якутии".

"Планируется расширить производство и построить второй завод, более мощный. Производительность завода на первом этапе (до 2028 года) составит 175 тыс. тонн в год. В последующем (сроки не уточняются - ИФ) будет поэтапное увеличение производительности до 525 тыс. тонн СПГ в год", - говорилось в сообщении.

Предполагается, что СПГ будет поставляться в районы Якутии, газифицированные на основе СПГ, а также экспортироваться в Китай. По словам Изместьева, прорабатываются расчеты по доставке СПГ в танк-контейнерах по железной дороге в КНР (через пункты пропуска Камышовая - Суньфэньхэ; Благовещенск - Хэйхэ; Нижнеленинское - Тунцзян; Джалинда - Мохэ), а также до морских портов Владивостока и Находки.

США ООО "Сжиженный природный газ Якутия" ООО "СПГ Якутия"
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