Потребление газа в РФ обновило августовский максимум

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поставки газа на внутренний рынок России по газотранспортной системе "Газпрома" обновили августовский рекорд.

По сообщению компании, "Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России".

Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 млн куб. м газа.

Этот максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля 2024 года, отмечают газовики.

"Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища", - подчеркивают специалисты.

Компания напоминает, что "Газпром" с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 14 раз (с учетом рекорда 22 августа).